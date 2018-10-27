Долгожданное потепление: синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине наконец-то потеплеет

Синоптики обрадовали приятным прогнозом погоды на воскресенье. Согласно информации с сайта "Meteoprog", 28 октября будет тепло, хотя и возможны дожди.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Так, сообщается, что завтра потеплеет до +23 градусов по Цельсию, можно сказать, что это еще небольшой кусочек "бабьего лета". Не смотря на хорошо прогретый воздух, небо все же будет затянутым, и локально пройдут дожди.

На севере страны 28 октября: пасмурно, прогнозируется осенняя дождливая погода. Ночью столбики термометров остановятся на отметках +9…+11 градусов, а днем на термометрах можно будет увидеть +12…+15 градусов тепла.

В центральных областях в воскресенье осадков не пообещали. Температура воздуха ночью составит +12, а в дневное время потеплеет до +20…+21. Так что жители этих регионов смогут смело отправиться на воскресный пикник.

На западе Украины в последний день недели, 28 октября, погода будет облачной локально пройдут дожди. Температура воздуха ночью +9…+12, а днем +15…+20 градусов Цельсия.

В восточных областях в воскресенье, 28 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9…+12, днем +19…+21.

На Юге в воскресенье, 28 октября: облачно с прояснениями, сухо. Температура воздуха ночью +12…+14 тепла, днем +21…+23 градусов по шкале Цельсия.

Карта погоды (meteoprog.ua)

Кстати, синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре.

Напомним, что Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой.

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Видео: РБК-Украина