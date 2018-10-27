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Довгоочікуване потепління: синоптики розповіли про погоду в неділю

STYLERЖиття    27.10.2018 - 16:26
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні нарешті потепліє

Синоптики обрадували приємним прогнозом погоди на неділю. Згідно інформації з сайту "Meteoprog", 28 жовтня буде тепло, хоча і можливі дощі.

Довгоочікуване потепління: синоптики розповіли про погоду в неділю

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Так, повідомляється, що завтра потеплішає до +23 градусів за Цельсієм, можна сказати, що це ще невеликий шматочок "бабиного літа". Не дивлячись на добре прогріте повітря, небо все ж буде затягнутим, і локально пройдуть дощі.

На півночі країни 28 жовтня хмарно, прогнозується осіння дощова погода. Вночі стовпчики термометрів зупиняться на позначках +9...+11 градусів, а вдень на термометрах можна буде побачити +12...+15 градусів тепла.

У центральних областях в неділю опадів не пообіцяли. Температура повітря вночі становитиме +12, а вдень потеплішає до +20...+21. Так що жителі цих регіонів зможуть сміливо відправитися на недільний пікнік.

На заході України в останній день тижня, 28 жовтня, погода буде хмарною локально пройдуть дощі. Температура повітря вночі +9...+12, вдень +15...+20 градусів Цельсія.

У східних областях У неділю, 28 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +9...+12, вдень +19...+21.

На Півдні у неділю, 28 жовтня: хмарно з проясненнями, сухо. Температура повітря вночі +12...+14 тепла, вдень +21...+23 градусів за шкалою Цельсія.

Довгоочікуване потепління: синоптики розповіли про погоду в неділю

Карта погоди (meteoprog.ua)

До речі, синоптики розповіли, яку погоду чекати в листопаді.

Нагадаємо, що Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку.

Раніше українцям нагадали, коли і як правильно переводити стрілки годинника.

Відео: РБК-Україна

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