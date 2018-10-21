Зимнее время: украинцам напомнили, когда и как правильно переводить стрелки часов

Иллюстративное фото: зимнее время (pixabay.com)

Важно помнить в какой день и какую сторону повернуть стрелки

Уже в следующее воскресенье в Украине традиционно переведут стрелки часов на зимнее время. Несмотря на долгие споры в Кабинете министров, еще в сентябре было принято решение о том, что в последнее воскресенье октября, то есть в этом года 28 числа, в 4 часа утра, стрелки часов надо будет перевести на час назад. Об этом сообщается на сайте "Znaj.ua".

Необходимость переводить часы возникает из-за того, что светлое время дня становится короче с приходом осени и идет на убыль до 22 декабря.

Однако споры властей о том, стоит переходить на зимнее время или нет – не беспочвенны. Из года в год медики настаивают на том, что даже такие, на первый взгляд, незначительные изменения в графике жизни сильно сказываются на нашем здоровье. Особенно из-за подобных "скачков" падает иммунитет, и сбиваются биоритмы организма.

Чтобы легче адаптировать свой организм к зимнему времени, врачи рекомендуют хотя бы на первое время отказаться от алкоголя и копченой пищи.

Кстати, ранее мы писали, как переход на зимнее время отразится на организме и как уберечься от негативного влияния.

Еще мы писали, что синоптики уже рассказали, какой погоды ждать в ноябре.

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