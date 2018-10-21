Зимовий час: українцям нагадали, коли і як правильно переводити стрілки годин

Ілюстративне фото: зимовий час (pixabay.com)

Важливо пам'ятати в який день і в який бік повернути стрілки

Вже в наступну неділю в Україні традиційно переведуть стрілки годинників на зимовий час. Незважаючи на тривалі суперечки в Кабінеті міністрів, ще у вересні було прийнято рішення про те, що в останню неділю жовтня, тобто цього року 28 числа, о 4 годині ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад. Про це повідомляється на сайті "Znaj.ua".

Необхідність переводити годинник виникає через те, що світлий час дня стає коротшим з приходом осені і йде на спад до 22 грудня.

Проте спори влади про те, чи варто переходити на зимовий час чи ні – не безпідставні. З року в рік медики наполягають на тому, що навіть такі, на перший погляд, незначні зміни в графіку життя сильно позначаються на нашому здоров'ї. Особливо з-за таких "стрибків" падає імунітет, і збиваються біоритми організму.

Щоб легше адаптувати свій організм до зимового часу, лікарі рекомендують хоча б на якийсь час відмовитися від алкоголю і копченої їжі.

До речі, раніше ми писали, як перехід на зимовий час відіб'ється на організмі та як уберегтися від негативного впливу.

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