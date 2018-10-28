Тепло повертається: прогноз погоди на кінець жовтня

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Синоптики обіцяють в Україні сонячну тиждень

Зима все ближче і українці вже готуються до похолодань. Проте синоптики обіцяють переважно теплу погоду у кінці жовтня.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря в країні продовжить підвищуватися.

У неділю, 28 жовтня на заході і на півночі так само очікуються опади, зате в Україну повертається тепло. У західних областях вдень від 13 до 19 вище нуля, на півночі від 12 до 14, у центральних і східних областях від 19 до 21 градуса, і на півдні від 19 до 22 (а місцями і 24) градусів тепла.

У понеділок, 29 жовтня температура повітря продовжить підвищуватися. У західних областях вдень 16-20 градусів вище нуля, на півночі України 15-17 градусів, у центральних, східних областях і на півдні -19-21 градус.

У вівторок, 30 жовтня в Україні без опадів, у всіх регіонах країни ясно і сонячно У західних областях в центрі і на півдні вдень очікується від 18 до 20 градусів тепла, у північних 14-16 градусів, у східних – від 16 до 18 градусів вище нуля.

У середу, 31 жовтня дощі повернуться в деякі західні і північні області. Денна температура повітря по країні знизиться в середньому на пару градусів – так, у західних областях стовпчик термометра коливатиметься в діапазоні 16-18 градусів, на півночі – 11-14 градусів, у східних областях 13-15 градусів, в центрі 16-19 градусів, і тільки на півдні, як і у вівторок, очікується 18-20 градусів тепла.

До речі, синоптики розповіли про погоду в неділю.

Також, синоптики розповіли, яку погоду чекати в листопаді.

Нагадаємо, що Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку.

Відео: РБК-Україна