Температурні стрибки: синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді

Фото: Погода (Getty Images)

У листопаді очікується мокрий сніг і перші морози

Народний синоптик Леонід Горбань розповів українцям про те, коли в Україні похолодає і випаде перший сніг. Про це він повідомив у своєму коментарі для видання "Известия в Україні".

Леонід Горбань розповів, що перший тиждень листопада буде відносно теплим, а ось після 7-го числа очікується істотне похолодання і мокрий сніг.

"З 7 по 9 листопада очікується від 1 до 2 градусів морозу і мокрий сніг з дощем. 11-14 числа від 0 до 2 градусів морозу, з 14 по 16 буде плюсова температура до 4 градусів. Потім знову очікується мінусова температура до 3 градусів морозу. З 20 по 23 листопада плюсова температура, і з 23 по 27 числа морози посиляться, температура в Україні знизиться до -5, можливо, -8 градусів. У цей період дощ зі снігом може затриматися", - розповів синоптик.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також за словами Горбаня, схожі скачки температури спостерігатимуться і протягом грудня. Сніг буде швидко танути, а перші справжні кучугури в Україні очікуються не раніше кінця грудня.

"Перший нормальний сніг випаде 27 листопада, але він пролежить недовго і вже на наступний день його змиють дощ і мокрий сніг. Перший сніг, який протримається кілька днів, очікується аж в останніх числах грудня. Правда, і він пролежить тільки до перших чисел січня. Це пов'язано з тим, що в першій половині січня також очікуються температурні скачки від мінуса до плюса. Нормальна зима в Україні, за моїми підрахунками, почнеться тільки з 16-17 січня", - повідомив Горбань.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 30 жовтня.

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Відео: РБК-Україна