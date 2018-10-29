Синоптическая идиллия: синоптик дала прогноз погоды на 30 октября

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях температура воздуха достигнет +20 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода их ожидает во вторник, 30 октября. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что вокруг Украины бушуют циклоны и во многих странах штормовые ветры и снег.

"Итак. 30 октября в Украине ожидается сухая теплая погода. Если вы видите (я примерно догадываюсь на малом экране, учитывая все же опыт) карту, то видно, что вокруг Украины бушуют циклоны, фронты, штормовые ветры, дожди и даже снег в, например, Испании, Италии и Германии. А у нас - синоптическая идиллия", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она рассказала, что во вторник в Украине будет тепло и без осадков.

"Во вторник везде без осадков, температура воздуха 13 + 18 градусов, на юге, юго-востоке и в центре до +20 градусов. В северных районах и на северо-востоке + 10 + 12 градусов. Не забывайте о туманах и дымках, которые могут зависать на полдня и сдерживать температуру воздуха", - сообщила Диденко.

В столице 30 октября будет сухо, но прохладно.

"В Киеве завтра будет сухая погода, около 14 градусов", - рассказала синоптик и предупредила, что небольшое похолодание ожидается в начале ноября.

"В дальнейшем в Украине тепло удержится, с ноября ожидается скромное похолодание", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики дали благоприятный прогноз погоды на конец октября.

А также рассказывали о том, что ученые предупредили, чем может быть опасна холодная зима.

Видео: РБК-Украина