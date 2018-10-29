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Синоптична ідилія: синоптик дала прогноз погоди на 30 жовтня

STYLERЖиття    29.10.2018 - 12:00
Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

В деяких областях температура повітря досягне +20 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода їх чекає у вівторок, 30 жовтня. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що навколо України вирують циклони і в багатьох країнах штормові вітри і сніг.

"Отже. 30 жовтня в Україні очікується суха тепла погода. Якщо ви бачите (я приблизно здогадуюся на малому екрані, враховуючи все ж досвід) карту, то видно, що навколо України вирують циклони, фронти, штормові вітри, дощі і навіть сніг, наприклад, Іспанії, Італії та Німеччини. А у нас - синоптична ідилія", - написала синоптик.

Синоптична ідилія: синоптик дала прогноз погоди на 30 жовтня

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона розповіла, що у вівторок в Україні буде тепло і без опадів.

"У вівторок скрізь без опадів, температура повітря 13 + 18 градусів, на півдні, південному сході та в центрі до +20 градусів. У північних районах і на північному сході + 10 + 12 градусів. Не забувайте про тумани та серпанки, які можуть зависати на півдня і стримувати температуру повітря", - повідомила Діденко.

У столиці 30 жовтня буде сухо, але прохолодно.

"У Києві завтра буде суха погода, близько 14 градусів", - розповіла синоптик і попередила, що невелике похолодання очікується на початку листопада.

"Надалі в Україні тепло втримається, з листопада очікується невелике похолодання", - написала Діденко.

Синоптична ідилія: синоптик дала прогноз погоди на 30 жовтняСиноптична ідилія: синоптик дала прогноз погоди на 30 жовтня

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики дали сприятливий прогноз погоди на кінець жовтня.

А також розповідали про те, що вчені попередили, чим може бути небезпечна холодна зима.

Відео: РБК-Україна

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