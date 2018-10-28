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Приятные погодные условия: синоптики рассказали о погоде 29 октября

STYLERЖизнь    28.10.2018 - 20:35
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Почти во всех частях Украины будет солнечно. Тепло все еще сохранится

В понедельник, 29 октября в Украине будет теплый день с осадками только в западных областях Украины, об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На всей территории страны сохранится теплая погода, в основном без осадков. Воздух прогреется максимально до + 22 градусов тепла.

Приятные погодные условия: синоптики рассказали о погоде 29 октября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На Севере  и в центральных областях днем +17…+19 градусов. Ночью в северных регионах  +7…+10, а в центральной Украине в ночное время столбики термометров покажут +10…+12. Дожди ожидаются только в Черниговской и Сумской областях.

В западных областях везде будет дождливо. Днем воздух прогреется до +17…+20 градусов, ночью похолодает до + 8…+12 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области, где температурные показатели остановятся на отметках в +20…+22 градуса днем и +11…+13 ночью.

На Юге и Востоке будет солнечно и тепло. Днем температура воздуха поднимется от +17 до +22 градусов, а ночью опустится до +9…+13 градусов по шкале Цельсия. Чуть прохладнее будет в Харьковской области, там днем будет +16…+18, а ночью +8..+10 выше нуля.

Киевлян понедельник порадует солнечной погодой с температурой +16…+18 в дневное время и +8…+10 ночью.

Приятные погодные условия: синоптики рассказали о погоде 29 октября

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко тоже дала прогноз погоды на 29 октября.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре.

Напомним, что Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой

Видео РБК-Украина

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