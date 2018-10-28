Приємні погодні умови: синоптики розповіли про погоду 29 жовтня

Колаж (РБК-Україна)

Майже у всіх частинах України буде сонячно. Тепло все ще збережеться

У понеділок, 29 жовтня в Україні буде теплий день з опадами тільки в західних областях України, про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

На всій території країни збережеться тепла погода, переважно без опадів. Повітря прогріється максимально до + 22 градусів тепла.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На Півночі та в центральних областях вдень +17...+19 градусів. Вночі у північних регіонах +7...+10, а в центральній Україні в нічний час стовпчики термометрів покажуть +10...+12. Дощі очікуються тільки в Чернігівській і Сумській областях.

У західних областях скрізь дощитиме. Вдень повітря прогріється до +17...+20 градусів, вночі похолодає до + 8...+12 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області, де температурні показники зупиняться на позначках +20...+22 градуси, вдень +11...+13 вночі.

На Півдні і Сході буде сонячно і тепло. Вдень температура повітря підніметься від +17 до +22 градусів, а вночі опуститься до +9...+13 градусів за шкалою Цельсія. Трохи прохолодніше буде в Харківській області, там вдень +16...+18, а вночі +8..+10 вище нуля.

Киян понеділок порадує сонячною погодою з температурою +16...+18 вдень та +8...+10 вночі.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко теж дала прогноз погоди на 29 жовтня.

Раніше синоптики розповіли, яку погоду чекати в листопаді.

Нагадаємо, що Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку.

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