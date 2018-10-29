Теплый октябрь: живописные осенние фото Киева

Фото: Осень в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Конец октября порадовал киевлян и гостей столицы теплой и солнечной погодой

Последние дни октября погода в Украине радует теплом. Температура воздуха в некоторых уголках страны поднялась до +23 градусов. Как сообщила народный синоптик Наталка Диденко в своем Facebook, Украина находится в зоне самого теплого ветра в Европе.

Пока погода в Киеве радует и осень, как истинный художник, рисует свои сказочные картины, Styler собрал для вас подборку атмосферных осенних фотографий Киева. Предлагаем вам посмотреть завораживающие фотографии с киевской прогулки.

Фото: Погода в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Погода так и шепчет: оставить все свои домашние обязанности и выйти прогуляться навстречу последним солнечным денькам этого года.

Фото: (РБК-Украина, Виталий Носач)

Пусть ваше состояние души будет в гармонии с погодой.

Ранее исполняющая обязанности замминистра охраны здоровья Украины Уляна Супрун посоветовала, как побороть осеннюю хандру.