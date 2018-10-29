Теплий жовтень: мальовничі осінні фото Києва

Фото: Осінь у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Кінець жовтня порадував киян і гостей столиці теплою і сонячною погодою

Останні дні жовтня погода в Україні радує теплом. Температура повітря в деяких куточках країни піднялася до +23 градусів. Як повідомила народний синоптик Наталка Діденко в своєму Facebook, Україна знаходиться в зоні найтеплішого вітру в Європі.

Поки погода у Києві радує і осінь, як справжній художник, малює свої казкові картини. Styler зібрав для вас добірку атмосферних осінніх фотографій Києва. Пропонуємо вам подивитися чарівні фотографії з київської прогулянки.

Фото: Погода в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Погода так і шепоче: залишити всі свої домашні обов'язки і вийти прогулятися назустріч останнім сонячним днів цього року.

Фото: (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нехай ваш стан душі буде в гармонії з погодою.

Раніше виконуюча обов'язки заступника міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун порадила, як побороти осінню хандру.