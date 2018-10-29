ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Теплий жовтень: мальовничі осінні фото Києва

STYLERЖиття    29.10.2018 - 19:30
Фото: Осінь у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Осінь у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Кінець жовтня порадував киян і гостей столиці теплою і сонячною погодою

Останні дні жовтня погода в Україні радує теплом. Температура повітря в деяких куточках країни піднялася до +23 градусів. Як повідомила народний синоптик Наталка Діденко в своєму Facebook, Україна знаходиться в зоні найтеплішого вітру в Європі.

Поки погода у Києві радує і осінь, як справжній художник, малює свої казкові картини. Styler зібрав для вас добірку атмосферних осінніх фотографій Києва. Пропонуємо вам подивитися чарівні фотографії з київської прогулянки.

 

Фото: Погода в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Погода так і шепоче: залишити всі свої домашні обов'язки і вийти прогулятися назустріч останнім сонячним днів цього року.

 

Фото: (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нехай ваш стан душі буде в гармонії з погодою.

Раніше виконуюча обов'язки заступника міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун порадила, як побороти осінню хандру.

 

Новини України Гідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся