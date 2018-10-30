На небі з'являться хмари: синоптики розповіли, якою буде погода 31 жовтня

Колаж (РБК-Україна)

Останній жовтневий день пройде практично без дощів. Очікується тепло

Синоптики розповіли, що останній жовтневий день порадує теплом. Небо на Хеллоуїн затягнуть хмари, але дощу не очікується. Про це повідомляє "meteoprog".

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Згідно з повідомленням джерела, вдень по всій країні стовпчики термометрів покажуть від +13 до +20 градусів тепла.

У центральних областях буде хмарно, але сухо. Температура повітря вночі +12...+13 градусів за шкалою Цельсія, а вдень +18...+19.

На заході України день пройде з мінливою хмарністю і без сильних дощів. Вночі температурні показники не піднімуться вище позначки +13...+15 градусів вище нуля, вдень потеплішає до +17...+20.

У північних регіонах в середу інтенсивних дощів не буде, проте небо буде затягнуте хмарами. Температура повітря вночі +9...+13, вдень повітря прогріється до +13...+16 градусів Цельсія.

У східній частині країни мінлива хмарність, без дощів. Вночі повітря охолоне до +8...+13, вдень потеплішає до +14...+17 градусів вище нуля.

У південних областях щільна хмарність, сухо. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +13...+14, а вдень вони покажуть +17...+20.

Карта погоди (meteoprog.ua)

Раніше синоптики Укргідрометцентру розповіли, яка погода чекає українців на Хеллоуїн.

Як повідомлялося раніше, в Україні 30 і 31 жовтня в деяких областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом від народного синоптика Наталки Діденко, в найближчі дні в Україні збережеться тепла погода без опадів.

Відео: РБК-Україна