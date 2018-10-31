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Магнитные бури в ноябре: когда украинцам ждать сильных метеоударов

STYLERЖизнь    31.10.2018 - 10:33
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Стало известно, когда украинцам ждать возбужденной магнитосферы

3 ноября в Украине ожидаются сильные магнитные бури. Как говорят специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, именно в ближайшую субботу буря будет самой сильной (уровень G1 по пятибалльной шкале) за весь последний месяц осени. В воскресенья, 4 ноября, она утихнет, но украинцам все равно будет некомфортно вплоть до 6 ноября. 

Правда дискомфорт магнитные бури предоставят метеочувствительным жителям  нашей страны еще 9 и 11 ноября. Поэтому эксперты советуют быть осторожными: избегать стрессовых ситуаций, не засиживаться допоздна и ложиться спать до 23:00.

В остальные дни этого месяца будут наблюдаться весьма незначительные геомагнитные колебания.

Магнитные бури в ноябре: когда украинцам ждать сильных метеоударов

Скриншот

Напомним, что в период магнитных бурь у метеозависимых людей, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеет проблемы с нервной системой, возникает ухудшение самочувствия: общая слабость, головные боли, головокружение, раздражительность, повышение давления (у гипертоников), снижение показателей АД (у гипотоников), перепады настроения.

Во время магнитных бурь не стоит налегать на тяжелую жирную и острую пищу, исключить алкогольные напитки. В то же время, не стоит сидеть и на жестких диетах. Питание должно быть сбалансированным. Активные физические нагрузки также лучше отложить до окончания периода высокой солнечной активности.

Магнитные бури в ноябре: когда украинцам ждать сильных метеоударов

Коллаж РБК-Украина

Предпочтение стоит отдать пешим вечерним прогулкам. Благоприятное воздействие окажет расслабляющий массаж, медитация.

Напомним, известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему важно в этом месяце обратить внимание на гармонию и отношения.

Видео: РБК-Украина

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