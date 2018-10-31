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Магнітні бурі у листопаді: коли українцям чекати сильних метеоударов

STYLERЖиття    31.10.2018 - 10:33
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Стало відомо, коли українцям чекати збудженої магнітосфери

3 листопада в Україні очікуються сильні магнітні бурі. Як кажуть фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, саме в найближчу суботу буря буде найсильнішою (рівень G1 за п'ятибальною шкалою) за весь останній місяць осені. В неділі, 4 листопада, вона вщухне, але українцям все одно буде некомфортно аж до 6 листопада.

Правда дискомфорт магнітні бурі нададуть метеочутливим жителям нашої країни ще 9 та 11 листопада. Тому експерти радять бути обережними: уникати стресових ситуацій, не засиджуватися допізна і лягати спати до 23:00.

В інші дні цього місяця будуть спостерігатися досить незначні геомагнітні коливання.

Магнітні бурі у листопаді: коли українцям чекати сильних метеоударов

Скріншот

Нагадаємо, що в період магнітних бур у метеозалежних людей, а також у тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями і має проблеми з нервовою системою, виникає погіршення самопочуття: загальна слабкість, головні болі, запаморочення, дратівливість, підвищення тиску (у гіпертоніків), зниження показників АТ (у гіпотоніків), перепади настрою

Під час магнітних бур не варто налягати на важку жирну і гостру їжу, виключити алкогольні напої. У той же час, не варто сидіти і на жорстких дієтах. Харчування повинно бути збалансованим. Активні фізичні навантаження також краще відкласти до закінчення періоду високої сонячної активності.

Магнітні бурі у листопаді: коли українцям чекати сильних метеоударов

Колаж РБК-Україна

Перевагу варто віддати пішим вечірнім прогулянкам. Сприятливий вплив матиме розслабляючий масаж, медитація.

Нагадаємо, відома метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому важливо в цьому місяці звернути увагу на гармонію і відносини.

Відео: РБК-Україна

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