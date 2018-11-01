Тепло і сиро: антициклон Yogi порадує українців у перші дні листопада

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві завтра також буде хмарно, тепло і сиро, але без істотних опадів

В Україні в останні робочі дні тижня, 1 і 2 листопада, завдяки антициклону Yogi істотних опадів не очікується, в деяких областях будуть тумани та мряка. Температура повітря становитиме +12... +16 градусів. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На північному сході нашої країни стовпчик термометра показуватиме +9... +12 градусів. У південних і західних областях температура становитиме +14... +18 градусів.

У Києві завтра також буде хмарно, тепло і сиро, але без істотних опадів. Температура повітря протягом дня складе близько +12 +13 градусів.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

"Листопад, за статистикою, місяць із найменшою кількістю сонячних днів у році. Тому поки що цю не найкращу метеообставину компенсуватиме тепле повітря", - йдеться в повідомленні.

Карта погоди (Скрін: facebook.com/tala.didenko)

Також народний синоптик розповіла, що на південно-заході Європи через циклон Wenke пройдуть потужні дощі.

Карта погоди (Скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що 3 листопада в Україні очікуються сильні магнітні бурі.

Також ми повідомляли, що в найближчі дні в Україні похолодає.

Нагадаємо, 1 листопада в Європу прийде потужний циклон. В Італії пройдуть сильні зливи, також зачепить Франції та Хорватії. Але в Україні погода буде зовсім інший - висока температура повітря з жовтня перейде і на початок листопада.

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Відео: РБК-Україна