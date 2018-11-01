Ночные морозы и тепло днем: погода в Украине на ближайшие дни

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Синоптики рассказали о погоде с 1 по 3 ноября

Согласно данным Укргидрометеоцентра, в нашей стране в ближайшие дни похолодает.

Ночью в отдельных регионах ожидают даже морозы. А вот на Юге и Закарпатье днем будет тепло – до 16-23 градусов.

1-5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

1 ноября (четверг)

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром на Правобережье местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, на побережье морей до 13°С, в восточных областях от 3°С тепла до 2°С мороза. Днем 10-15°С тепла, в западных областях, Крыму и на юге Одесской области местами 16-19°С, на Закарпатье 20-23°С.

Киев. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°С.

Погода в Украине на 1 ноября (meteo.gov.ua)

2-3 ноября (пятница-суббота)

Переменная облачность. Без осадков, только во Львовской, Волынской, Ровненской областях днем 3 ноября местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и южных областях 5-10°С, в восточной части около 0°С, на остальной территории 1-6°С тепла. Днем 10-15°С, на Прикарпатье и юге Одесской области до 18°С, на Закарпатье 19-22°С.

Киев. Переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 5°С тепла, днем 12-14°С.

Народный прогноз на 1 ноября

В этот день наши предки встречали зиму и провожали осень. Если 1 ноября будет полная осенняя грязь, то до настоящей зимы, считали предки, осталось 28 дней. Если же в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна придет поздняя и холодная, а если 1 ноября тепло - в следующем году следует ждать теплую и раннюю весну.

Ранее народный синоптик народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что первые дни ноября 2018 все еще будут радовать украинцев погодой, а первый настоящий снег выпадет уже в конце месяца.

А другой народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина