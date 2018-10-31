Сколько еще в Украине будет тепло: народный синоптик дал четкий ответ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптик Леонид Горбань говорит, что существенное похолодание наступит лишь под конец месяца

Первые дни ноября 2018 все еще будет радовать украинцев погодой, а первый настоящий снег выпадет уже в конце месяца. Об этом сказал известный народный синоптик Леонид Горбань.

При этом, сказал эксперт в комментарии "Фактам", жителям нашей страны стоит приготовиться к "температурным качелям".

"С 1 по 5 ноября будет плюсовая температура, но уже в последующие три дня ударят ночные морозы. В следующие три дня столбики термометров снова поднимутся до плюсовых отметок. И такие перепады будут аж до 23 ноября", - отметил народный синоптик.

Именно с 23 ноября в Украине наступит существенное похолодание - температура ночью может опускаться до 9 градусов ниже нуля. Но уже с 28 ноября в стране снова ожидается потепление, которое продержится до конца месяца.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также Горбань спрогнозировал осадки. Так, по его словам, 2-3 ноября возможен дождь, а 6-7 ноября и 14-16 ноября - мокрый снег.

"Первый настоящий снег выпадет в Украине 27 ноября, но уже на следующий его смоет мокрым снегом и дождем", - резюмировал Леонид.

Ранее о том, какой ноябрь ждет украинцев, рассказал другой народный синоптик - Владимир Деркач.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды жителям нашей страны ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.

Видео: РБК-Украина