ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Скільки ще в Україні буде тепло: народний синоптик дав чітку відповідь

STYLERЖиття    31.10.2018 - 16:57
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптик Леонід Горбань каже, що істотне похолодання настане лише під кінець місяця

Перші дні листопада 2018 все ще буде радувати українців погодою, а перший справжній сніг випаде вже в кінці місяця. Про це сказав відомий народний синоптик Леонід Горбань.

При цьому, сказав експерт в коментарі "Фактам", жителям нашої країни варто приготуватися до "температурних гойдалок".

"З 1 по 5 листопада буде плюсова температура, але вже у наступні три дні вдарять нічні морози. У наступні три дні стовпчики термометрів знову піднімуться до плюсових позначок. І такі перепади будуть аж до 23 листопада", - зазначив народний синоптик.

Саме з 23 листопада в Україні настане суттєве похолодання - температура в ночі може опускатись до 9 градусів нижче нуля. Але вже з 28 листопада в країні знову очікується потепління, яке протримається до кінця місяця.

Скільки ще в Україні буде тепло: народний синоптик дав чітку відповідь

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також Горбань спрогнозував опади. Так, за його словами, 2-3 листопада можливий дощ, а 6-7 листопада і 14-16 листопада - мокрий сніг.

"Перший справжній сніг випаде в Україні 27 листопада, але вже на наступний його змиє мокрим снігом і дощем", - резюмував Леонід.

Раніше про те, який листопад чекає українців, розповів інший народний синоптик Володимир Деркач.

Нагадаємо, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди жителям нашої країни чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

Відео: РБК-Україна

Новини України Гідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся