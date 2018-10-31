Скільки ще в Україні буде тепло: народний синоптик дав чітку відповідь

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптик Леонід Горбань каже, що істотне похолодання настане лише під кінець місяця

Перші дні листопада 2018 все ще буде радувати українців погодою, а перший справжній сніг випаде вже в кінці місяця. Про це сказав відомий народний синоптик Леонід Горбань.

При цьому, сказав експерт в коментарі "Фактам", жителям нашої країни варто приготуватися до "температурних гойдалок".

"З 1 по 5 листопада буде плюсова температура, але вже у наступні три дні вдарять нічні морози. У наступні три дні стовпчики термометрів знову піднімуться до плюсових позначок. І такі перепади будуть аж до 23 листопада", - зазначив народний синоптик.

Саме з 23 листопада в Україні настане суттєве похолодання - температура в ночі може опускатись до 9 градусів нижче нуля. Але вже з 28 листопада в країні знову очікується потепління, яке протримається до кінця місяця.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також Горбань спрогнозував опади. Так, за його словами, 2-3 листопада можливий дощ, а 6-7 листопада і 14-16 листопада - мокрий сніг.

"Перший справжній сніг випаде в Україні 27 листопада, але вже на наступний його змиє мокрим снігом і дощем", - резюмував Леонід.

Раніше про те, який листопад чекає українців, розповів інший народний синоптик Володимир Деркач.

Нагадаємо, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди жителям нашої країни чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

Відео: РБК-Україна