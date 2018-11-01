Нічні морози і тепло вдень: погода в Україні на найближчі дні

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Синоптики розповіли про погоду з 1 по 3 листопада

Згідно з даними Укргідрометеоцентру, в нашій країні в найближчі дні похолодає.

Вночі в окремих регіонах очікують морози. А ось на Півдні та Закарпатті вдень буде тепло – до 16-23 градусів.

1-5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської, Київської, Сумської та Хмельницької областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

1 листопада (четвер)

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°тепла, на узбережжі морів до 13°С, у східних областях від 3°тепла до 2°морозу. Вдень 10-15°С тепла, у західних областях, Криму та на півдні Одещини місцями 16-19°С, на Закарпатті 20-23°С.

Київ. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°С.

Погода в Україні на 1 листопада (meteo.gov.ua)

2-3 листопада (п'ятниця-субота)

Змінна хмарність. Без опадів, тільки у Львівській, Волинській, Рівненській областях вдень 3 листопада місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в західних і південних областях 5-10°С, у східній частині близько 0°С, на решті території 1-6°С тепла. Вдень 10-15°С, на Прикарпатті та півдні Одещини до 18°С, на Закарпатті 19-22°С.

Київ. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 5°С тепла, вдень 12-14°С.

Народний прогноз на 1 листопада

У цей день наші пращури зустрічали зиму проводжали осінь. Якщо 1 листопада буде повна осіння грязюка, то до справжньої зими, вважали предки, залишилося 28 днів. Якщо ж у цей день буде холодно і піде сніг, то весна прийде пізня і холодна, а якщо 1 листопада тепло - у наступному році слід чекати теплу і ранню весну.

Раніше народний синоптик народний синоптик Леонід Горбань розповів, що перші дні листопада 2018 все ще будуть радувати українців погодою, а перший справжній сніг випаде вже в кінці місяця.

А інший народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна