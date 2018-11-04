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Зима близько: погода в Києві на тиждень

STYLERЖиття    04.11.2018 - 07:02
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Синоптики розповіли, якою буде погода в столиці з 5 по 11 листопада

За даними Укргідрометцентру листопада в Києві буде по-справжньому прохолодним, проте у перший тиждень місяця дощів не очікується.

Пропонуємо вам дізнатися прогноз погоди у столиці на 5-11 листопада.

У понеділок, 5 листопада, денна температура складе 9...11 градусів тепла, а вночі опуститься до 2...4. У вівторок і середу, 6 і 7 листопада, вдень 7...9 градусів тепла. В ніч на 6 листопада стовпчик термометра опуститься до 2...4 градусів тепла, а в ніч на 7-е – до 0...2.

Зима близько: погода в Києві на тижденьЗима близько: погода в Києві на тиждень

Скріншот: meteo.gov.ua

В понеділок буде 9...11 тепла, вночі – 4...5. У вівторок, 6 листопада вдень температура сягне 9 градусів тепла, а в ніч на 7 листопада опуститься до 3...4 градуси тепла. У ніч на четвер температура буде вже 2 градуси тепла, а вдень 8 листопада градусники покажуть 6...7.

В ніч на п'ятницю температура знизиться до 1 градуса тепла. Вдень 9 листопада буде 2...7 градусів. На вихідних нічна температура встановиться на рівні 0...1 градусів, а вдень становитиме всього лише 2...3 градуси тепла. Весь тиждень небо буде хмарним з проясненнями. Дощу чекати не варто.

Нагадаємо, що антициклон Yogi порадує українців у перші дні листопада.

Ми також розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.

Відео: (video.rbc.ua)

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