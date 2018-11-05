Ще трохи тепла: синоптики дали сприятливий прогноз погоди на 6 листопада

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох областях почне знижуватися нічна температура повітря

Синоптики розповіли українцям про те, яка погода їх чекає у вівторок, 6 листопада. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У вівторок у всіх областях країни очікується суха погода з мінливою хмарністю. У деяких регіонах почне знижуватися нічна температура повітря.

За прогнозами синоптиків, на сході України туманно і хмарно. Вдень сонце вигляне з-за хмар. У Луганській, Донецькій та Харківській областях повітря прогріється до +7 +9 градусів. У Дніпрі до +10 градусів. Вночі від +2 до +4 градусів.

У південних областях без опадів, хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме +8 +10 градусів. Вночі від +2 до +7 градусів.

У Криму опади не прогнозуються. Вдень +11 +13 градусів. Вночі від +6 до +8 градусів.

На сході України очікується пониження температури повітря вночі до 0 градусів. Вдень від +7 до +9 градусів. Без опадів.

У західних областях збережеться тепла погода. Можлива невелика хмарність, без опадів. В Ужгороді повітря прогріється до +18 градусів. У Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі +13 +15 градусів. У Рівному та Луцьку +12 +14 градусів. Вночі від +6 до +9 градусів.

В центральній частині країни, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вдень від +7 до +10 градусів. Вночі +2 +5 градусів.

У Києві 6 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів, туман. Вдень +8 +10 градусів, вночі від +3 до +5 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

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Відео: РБК-Україна