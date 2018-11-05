"Первые минусы": стало известно, когда и где в Украине ждать похолодание

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В конце текущей недели и в начале следующей столбики термометров ночью опустятся до нуля или до небольших минусов

В Украине благодаря антициклону Zouhir всю неделю 5 - 11 ноября существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет постепенно снижаться. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Первые слабые минусы в температурных столбиках покажутся в воскресенье сперва на крайнем востоке (Луганская область), затем на востоке и северо-востоке (Донецкая область, Луганская область, Харьковская область, Сумская область). А на следующей неделе еще и на севере.

"Как не один антициклон, то другой. Вот уже некоторое время Zouhir будет сдерживать от Украины западные бурные процессы циклона Yaprak и его атмосферных фронтов. Поэтому и завтра, и в ближайшую неделю о ливнях и скучных длинных осенних дождях нам можно не беспокоиться", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Ожидаются туманы и дымки.

В Киеве во вторник, 6 ноября, и ближайшую неделю - без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью в пределах 2-7 градусов тепла, днем ​​ожидается 9-13 градусов тепла.

В столице также сохранится тенденция к постепенному снижению температуры воздуха.

В конце текущей недели и в начале следующей столбики термометров ночью опустятся до нуля или до небольших минусов.

"Облачная влажная погода со слабым ветром может способствовать ухудшению качества воздуха, потому что вредные примеси и продукты промышленных и автомобильных выбросов, особенно в городах, зависают при такой синоптической ситуации", отметила синоптик.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Ранее мы рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

Напомним, что по данным Укргидрометцентра ноябрь в Киеве будет по-настоящему прохладным, однако в первую неделю месяца дождей не ожидается.

Также мы сообщали, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 декабря получит право отключать теплосети зимой, ссылаясь на долги.

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Видео: РБК-Украина