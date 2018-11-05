"Перші мінуси": стало відомо, коли і де в Україні чекати на похолодання

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Наприкінці поточного тижня і на початку наступного стовпчики термометрів вночі опустяться до нуля або до невеликих мінусів

В Україні завдяки антициклону Zouhir весь тиждень 5 - 11 листопада суттєвих опадів не очікується. Температура повітря буде поступово знижуватися. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Перші слабкі мінуси в температурних стовпчиках з'являться у неділю спершу на крайньому сході (Луганська область), потім на сході та північному сході (Донецька область, Луганська область, Харківська область, Сумська область). А на наступному тижні ще і на півночі.

"Як не один антициклон, то другий. Ось вже деякий час Zouhir буде стримувати від України західні бурхливі процеси циклону Yaprak і його атмосферних фронтів. Тому і завтра, і найближчого тижня про зливи та нудні довгі осінні дощі нам не турбуватися", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Очікуються тумани і димки.

У Києві у вівторок, 6 листопада, і найближчий тиждень - без істотних опадів, місцями туман. Температура повітря вночі в межах 2-7 градусів тепла, вдень очікується 9-13 градусів тепла.

У столиці також збережеться тенденція до поступового зниження температури повітря.

Наприкінці поточного тижня і на початку наступного стовпчики термометрів вночі опустяться до нуля або до невеликих мінусів.

"Хмарна волога погода із слабким вітром може сприяти погіршенню якості повітря, бо шкідливі домішки та продукти промислових й автомобільних викидів, особливо у містах, зависають за такої синоптичної ситуації", - зазначила синоптик.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Раніше ми розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.

Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру листопада в Києві буде по-справжньому прохолодним, проте у перший тиждень місяця дощів не очікується.

Також ми повідомляли, що НАК "Нафтогаз України" з 1 грудня отримає право відключати тепломережі взимку, посилаючись на борги.

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Відео: РБК-Україна