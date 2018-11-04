Сильные перепады температур: синоптики дали прогноз погоды на 5 ноября

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что минимальная температура ожидается в Сумской и Харьковской области

В понедельник, 5 ноября синоптики прогнозируют теплую погоду для жителей западных регионов и холодную — для обитателей восточных областей. Разница суточной температуры составит 19 градусов, передают в Укргидрометцентре.

По данным метеорологической службы, украинцев ожидает сухая малооблачная погода без сильных порывов ветра. На востоке будет преобладать прохладная температура воздуха — +6… +12 градусов тепла. В ночное время столбики термометров опустятся до +2… +6 градусов. В центральных регионах средний показатель будет на 1-2 градуса выше, при этом ночью термометр не опустится ниже +4 градусов.

Фото: (pixabay.com)

На Юге и Западе Украины синоптики обещают по-сентябрьски теплый день. Температура будет держаться на уровне +12… +18 градусов, в Закарпатской области ожидается повышение температуры до +21 градуса.

Скриншот прогноза погоды на 5 ноября (meteo.gov.ua)

Также мы писали, что синоптики уточнили прогноз погоды на 4 ноября.

До этого синоптики предупредили о тумане в Киеве.

Видео: (video.rbc.ua)