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Осеннее тепло и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на 4 ноября

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 13:22
Фото: Дождь (Matt Cardy/Getty Images)
Фото: Дождь (Matt Cardy/Getty Images)

Дождей не будет только на Юге Украины

Синптики уточнили прогноз погоды на 4 ноября, воскресенье. По их прогнозам почти на всей территории нашей страны ожидаются осадки, исключение только на Юге, там дождей не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди пройдут в западных регионах, кроме Закарпатья и Волыни, на севере и частично в центре и на востоке: в Киевской и Харьковской областях. 

На Закарпатье температура воздуха днем будет от +18...+ 20 градусов тепла, а ночью опустится до +8...+10 градусов. На остальной территории Украины и юге страны будет от+ 12...+14 градусов выше нуля днем и +6...+8 градусов ночью.

Осеннее тепло и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на 4 ноябряСкриншот (meteo.gov.ua)

Отметим, что в понедельник 5 ноября в Украине будет сухо, средняя температура воздуха по стране составит от +10 до +13 градусов тепла.

Осеннее тепло и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на 4 ноябряФото: Осень (РБК-Украина)

Как ранее мы писали, в Украину идут заморозки, они наступят ночью.

Мы также рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

 

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