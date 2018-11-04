Осіннє тепло і дощі: синоптики уточнили прогноз погоди на 4 листопада

Фото: Дощ (Matt Cardy/Getty Images)

Дощів не буде тільки на Півдні України

Синптики уточнили прогноз погоди на 4 листопада, неділю. За їх прогнозами майже на всій території нашої країни очікуються опади, виняток лише на Півдні, там дощів не очікується. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі пройдуть у західних регіонах, крім Закарпаття і Волині, на півночі і частково в центрі й на сході: в Київській та Харківській областях.

На Закарпатті температура повітря вдень буде від +18...+ 20 градусів тепла, а вночі опуститься до +8...+10 градусів. На решті території України та півдні країни буде від+ 12...+14 градусів вище нуля, вдень +6...+8 градусів вночі.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Відзначимо, що в понеділок 5 листопада в Україні буде сухо, середня температура повітря по країні становитиме від +10 до +13 градусів тепла.

Фото: Осінь (РБК-Україна)

Як раніше ми писали, в Україну йдуть заморозки, вони настануть вночі.

Ми також розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.