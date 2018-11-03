Синоптики сообщили, что в Украину идут заморозки

В восточных регионах страны ожидаются заморозки
Синоптики сообщили, что на следующей неделе в Украине ожидаются заморозки. Температура ниже нуля ночью опустится уже в ночь на 4 ноября в восточных областях страны. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Уже в ночь на воскресенье в восточных областях нашей страны стоит ждать похолодания до - 2..-3 градусов.
В западных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +12…+19 градусов, в Закарпатье +17…+22 градуса.
Скриншот (meteo.gov.ua)
В карпатских горах дождей не ожидается, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.
В южных областях Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+10 градусов, днем +10…+18 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.
Отметим, что народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о надвигающихся заморозках. Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Напомним, что антициклон Yogi порадует украинцев в первые дни ноября.
Мы также рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.