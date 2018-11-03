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Синоптики повідомили, що в Україну йдуть заморозки

STYLERЖиття    03.11.2018 - 14:00
Фото: Заморозки (фото з відкритих джерел)
Фото: Заморозки (фото з відкритих джерел)

У східних регіонах країни очікуються заморозки

Синоптики повідомили, що наступного тижня в Україні очікуються заморозки. Температура нижче нуля вночі опуститься вже в ніч на 4 листопада у східних областях країни. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентра.

Вже в ніч на неділю в східних областях нашої країни варто чекати на похолодання до - 2..-3 градусів.

У західних областях хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +12...+19 градусів, у Закарпатті +17...+22 градуси.

Синоптики повідомили, що в Україну йдуть заморозкиСкріншот (meteo.gov.ua)

В карпатських горах дощів не очікується, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У південних областях України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+10 градусів, вдень +10...+18 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

Зазначимо, що народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про насуваються заморозках. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що антициклон Yogi порадує українців у перші дні листопада.

Ми також розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.

 

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