"Последние теплые деньки": синоптик рассказала о погоде на выходные в Киеве

Фото: Осень в Киеве (РБК-Украина)

Температура воздуха приближается к привычным значениям ноября

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в Киеве на выходные 3 и 4 ноября. Об этом она написала на своей Facebok-странице. По ее словам, температура воздуха в столице приблизится к привычным значениям, характерным для ноября. В Киеве ожидается +12 +13 градусов, отметила Диденко.

"Диаграмка эта прогностическая - погода в Киеве на ближайшую перспективу. По информации из немецкого wetteronline. Какая рассудительная и мудрая нынешняя осень. Обратите внимание, как постепенно и деликатно обстоит дело с тиичными ноябрьскими градусами. В ближайшие выходные +12 + 13 градусов", - написала Наталка.

Диаграмма от Диденко (facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко сообщила, что на следущей неделе киевлянам стоит приготовиться к +9 градусам, а ночью ожидаются заморозки.

"На грядущей неделе днем ​​ожидается от +9 до 10 градусов. И уже на следующих выходных элегантно так температура воздуха направится к ночным морозам. С 10-11 ноября. Осадков, как видите, практически не будет, разве в ближайшее воскресенье может немного покапать. Итак, киевляне! Завтра, похоже, последние предзимние теплые деньки. Еще всякое может быть, но подкорректируйте все же ваши планы согласно прогнозу", - подытожила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Как ранее сообщал Styler, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на выходные, 3 и 4 ноября.

Напомним, что антициклон Yogi порадует украинцев в первые дни ноября.

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