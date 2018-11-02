ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

По-летнему жарко: синоптики прогнозируют на 3 ноября потепление до +21 градусов

STYLERЖизнь    02.11.2018 - 21:04
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Теплее всего будет в западных областях нашей страны

В субботу, 3 ноября ожидаются сильные температурные изменения: на юге будет очень тепло, а вот на востоке, особенно в ночное время, следует ожидать морозов до -3 градусов. В ближайшие выходные температура воздуха в Украине будет держаться на уровне +9…+13 градусов тепла. Прогноз на субботу опубликован на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, во всех областях, кроме Закарпатских регионов, ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха на востоке, севере и в центре страны будет держаться на уровне от +9 до +13 градусов. Ночью будет холодно, температура опуститься до -3… +9 градусов.

По-летнему жарко: синоптики прогнозируют на 3 ноября потепление до +21 градусов

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В южных областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Теплее всего будет в Одессе и на Крымском полуострове – до +17 градусов. В остальных областях от +13 до +15 градусов. Ночью от +5 до +10 градусов.

На Западе Украины ожидается максимально теплая, летняя погода: днем +13… +21 градус тепла. Ночью +7… +10 градусов.

По-летнему жарко: синоптики прогнозируют на 3 ноября потепление до +21 градусов

Скриншот прогноза погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, что антициклон Yogi порадует украинцев в первые дни ноября.

Мы также рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Гидрометцентртеплоснабжениеноябрь
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь