Готовьте зонты: стало известно, какая погода ожидает украинцев в выходные

Фото: коллаж РБК-Украина

В Киеве в субботу температура воздуха в ночное время составит +8 градусов, в дневное +13 градусов

В первые выходные последнего месяца осени в Украине в большинстве областей немного похолодает, осадки ожидаются только в воскресенье. Об этом говорится в прогнозе погоды УНИАН.

В столице в субботу, 3 октября, температура воздуха в ночное время составит +8 градусов, в дневное +13 градусов. Осадков не ожидается.

Во Львове на субботу также будет без осадков, ночью тампература +7 градусов, днем воздух прогреется до +19 градусов.

В Луцке 3 октября ночью будет +7 градусов, днем +18 градусов. Дождей не будет.

В Виннице в субботу температурный столбик будет показывать в дневное время +13 градусов и +7 градусов в ноччное. Осадков не ожидается.

В Одессе температура ночью составит +7 градусов, а днем будет +14 градусов. Обещается переменная облачность.

В Харькове 3 октября температура воздуха ночью составит +4 градусов, днем будет +8 градусов. Осадков не прогнозируют.

В Днепре в субботу температура ночью составит +4 градуса, днем будет +11 градусов. Также бкз осадков.

В Симферополе 3 октября днем ожидается температура +16 градусов и +5 градусов ночью. Будет ясно.

В Мариуполе в субботу температура ночью составит +4 градуса, днем будет +11 градусов. Погода будет солнечная.

В Краматорске в субботу ночью воздух остынет до +2 градусов, в дневное время температура ожидается +9 градусов. Осадков не будет.

В Северодонецке 3 октября температура ночью будет +2 градуса и +8 градусов днем. Небо будет облачным, но с прояснениями.

Погода в Украине на 3 ноября (meteo.gov.ua)

В Киеве в воскресенье переменная облачность, температура ночью +2 градуса ии +12 градусов днем.

Во Львове в воскресенье облачно с прояснениями, ночью +8 градусов и днем +13 градусов.

В Луцке в воскресенье ночью +5 градусов, днем +11 градусов. Ожидается небольшая облачность.

В Виннице в воскресенье до +12 градусов днем, будет пасмурно.

В Одессе 4 октября будет переменная облачность, температура ночью +8 градусов и +15 градусов днем.

В Харькове в воскресенье +3°...+9°, будет дождь.

В Днепре в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха днем +5 градусов и ночью +12 градусов.

В Симферополе в воскресенье +4 градуса днем и +16 градусов ночью. Осадков не предвидется.

В Мариуполе в воскресенье будет переменная облачность, температура воздуха составит до +13 градусов.

В Краматорске в воскресенье температура воздуха - до +11 градусов. Будет дождь.

В Северодонецке в воскресенье ночью будет +3 градуса и +11 градусов в дневное время. Ожидается ливень.

Погода в Украине на 4 ноября (meteo.gov.ua)

Ранее мы сообщали о том, что по словам народного синоптика Наталки Диденко, в ближайшие два дня в Украине не ожидается ни дождей, ни ветра, ни существенного похолодания. Зато будут красивые туманы, а в воскресенье возможны несущественные осадки в нескольких областях.

Также мы писали, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

Напомним, что украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

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Видео: РБК-Украина