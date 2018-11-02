Готуйте парасольки: стало відомо, яка погода очікує українців у вихідні

Фото: колаж РБК-Україна

У Києві у суботу температура повітря вночі складе +8 градусів, вдень +13 градусів

У перші вихідні останнього місяця осені в Україні в більшості областей трохи похолодає, опади очікуються тільки в неділю. Про це йдеться в прогнозі погоди УНІАН.

У столиці в суботу, 3 жовтня, температура повітря вночі складе +8 градусів, вдень +13 градусів. Опадів не очікується.

У Львові на суботу також без опадів, вночі тампература +7 градусів, удень повітря прогріється до +19 градусів.

У Луцьку 3 жовтня вночі +7 градусів, вдень +18 градусів. Дощів не буде.

У Вінниці в суботу температурний стовпчик буде показувати в денний час +13 градусів і +7 градусів ноччное. Опадів не очікується.

В Одесі температура вночі становитиме +7 градусів, а вдень буде +14 градусів. Обіцяється мінлива хмарність.

У Харкові 3 жовтня температура повітря вночі становитиме +4 градусів, вдень +8 градусів. Опадів не прогнозують.

У Дніпрі в суботу температура вночі складе +4 градуси, вдень +11 градусів. Також бкз опадів.

У Сімферополі 3 жовтня вдень очікується температура +16 градусів і +5 градусів вночі. Буде ясно.

В Маріуполі в суботу температура вночі складе +4 градуси, вдень +11 градусів. Погода буде сонячна.

У Краматорську у суботу вночі повітря охолоне до +2 градусів, вдень температура очікується +9 градусів. Опадів не буде.

У Сєвєродонецьку 3 жовтня температура вночі буде +2 градуси і +8 градусів вдень. Небо буде хмарним, але з проясненнями.

Погода в Україні на 3 листопада (meteo.gov.ua)

У Києві у неділю мінлива хмарність, температура вночі +2 градуси іі +12 градусів вдень.

У Львові в неділю хмарно з проясненнями, вночі +8 градусів та вдень +13 градусів.

У Луцьку в неділю вночі +5 градусів, вдень +11 градусів. Очікується невелика хмарність.

У Вінниці в неділю до +12 градусів вдень буде хмарно.

В Одесі 4 жовтня буде мінлива хмарність, температура вночі +8 градусів і +15 градусів вдень.

У Харкові в неділю +3°...+9°, буде дощ.

У Дніпрі в неділю хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +5 градусів і вночі +12 градусів.

У Сімферополі в неділю +4 градуси вдень та +16 градусів вночі. Опадів не передбачається.

В Маріуполі в неділю буде мінлива хмарність, температура повітря становитиме до +13 градусів.

В Краматорську в неділю температура повітря - до +11 градусів. Буде дощ.

У Сєвєродонецьку в неділю вночі буде +3 градуси і +11 градусів в денний час. Очікується злива.

Погода в Україні на 4 листопада (meteo.gov.ua)

Раніше ми повідомляли про те, що за словами народного синоптика Наталки Діденко, у найближчі два дні в Україні не очікується ні дощів, ні вітру, ні істотного похолодання. Зате будуть красиві тумани, а у неділю можливі незначні опади у кількох областях.

Також ми писали, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.

Нагадаємо, що українців з-за глобальної зміни клімату попередили про кліматичні аномалії та "пропажу" зими.

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Відео: РБК-Україна