"Будут красивые туманы": синоптик дала прогноз погоды на выходные

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях возможны небольшие локальные дожди

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет в стране в эти выходные дни, 3-го и 4-го ноября. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что в ближайшие два дня в Украине не ожидается ни дождей, ни ветра, ни существенного похолодания.

"Первые выходные ноября опровергнут стереотип, что в ноябре надо заползти в нору до апреля, грустить, вздыхать, пить литрами чай, депрессировать и прятаться от мира под клетчатыми пледами и старыми спортивными штанами. В течение 3-4 ноября в Украине ни бесконечных дождей, ни штормового ветра, ни снега, ни даже маленьких "минусов" не будет", - рассказала синоптик.

Она отметила, что в Украине ожидаются красивые туманы, а в воскресенье возможны несущественные осадки в нескольких областях.

"А будут красивые туманы, в воскресенье на западе и севере какие районные слабые дожди местами, повышенное атмосферное давление и комфортная температура воздуха", - сообщила Диденко.

Температура воздуха, по словам синоптика, будет комфортной, прохладнее всего будет в восточных областях страны.

"В дневные часы ожидается + 10 + 16 градусов, на юге и на Западе до + 14 + 19 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет прохладнее, + 8 + 13 градусов", - рассказала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице небольшой дождь ожидается в воскресенье.

"В Киеве субботу и воскресенье также - с периодическими туманами, без существенных осадков, только что 4 ноября возможен небольшой дождь. В дневные часы в столице + 11 + 14 градусов", - отметила синоптик и добавила рекомендации о том, как стоит провести эти выходные.

"Синоптическая ситуация благоприятна для людей, кошек и грибов. Людям - надышаться свежим воздухом, котам наконец спокойно поспать без человеческого шума и гама в доме, а грибам - успешного карьерного роста от влажных туманов", - порекомендовала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что антициклон Yogi порадует украинцев в первые дни ноября.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

Видео: РБК-Украина