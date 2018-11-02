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"Будуть красиві тумани": синоптик дала прогноз погоди на вихідні

STYLERЖиття    02.11.2018 - 11:30
Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох областях можливі невеликі локальні дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода буде в країні в ці вихідні дні, 3-го і 4-го листопада. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що в найближчі два дні в Україні не очікується ні дощів, ні вітру, ні істотного похолодання.

"Перші вихідні листопада спростують стереотип, що в листопаді треба заповзти в нору аж до квітня, сумувати, зітхати, пити чай літрами, депресувати і ховатися від світу картатими пледами і старими спортивними штанами. Протягом 3-4 листопада в Україні ані безкінченних дощів, ні штормового вітру, ні снігу, ні навіть маленьких мінусів не буде", - розповіла синоптик.

Вона зазначила, що в Україні очікуються красиві тумани, а у неділю можливі незначні опади у кількох областях.

"А будуть красиві тумани, в неділю на заході і півночі якісь районні слабенькі дощики місцями, підвищений атмосферний тиск і комфортна температура повітря", - повідомила Діденко.

Температура повітря, за словами синоптика, буде комфортною, прохолодніше буде тільки в східних областях країни.

"В денні години очікується + 10 + 16 градусів, на півдні і на Заході до + 14 + 19 градусів. У Сумській та Харківській областях буде прохолодніше, + 8 + 13 градусів", - розповіла Діденко.

&quot;Будуть красиві тумани&quot;: синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці невеликий дощ очікується у неділю.

"У Києві субота і неділя також - із періодичними туманами, без істотних опадів, хіба що 4 листопада можливий невеликий дощ. У денні години в столиці + 11 + 14 градусів", - зазначила синоптик і додала рекомендації про те, як варто провести ці вихідні.

"Синоптична ситуація сприятлива для людей, тварин та грибів. Людям - надихатися свіжим повітрям, котам нарешті спокійно поспати без людського шуму та гаму в будинку, а грибам - успішного кар'єрного росту від вологих туманів", - порекомендувала Діденко.

&quot;Будуть красиві тумани&quot;: синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що антициклон Yogi порадує українців у перші дні листопада.

А також розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.

Відео: РБК-Україна

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