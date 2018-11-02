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По-літньому спекотно: синоптики прогнозують на 3 листопада потепління до +21 градусів

STYLERЖиття    02.11.2018 - 21:04
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Найтепліше буде у західних областях нашої країни

У суботу, 3 листопада очікуються сильні температурні зміни: на півдні буде дуже тепло, а от на сході, особливо в нічний час, слід чекати морозів до -3 градусів. У найближчі вихідні температура повітря в Україні триматиметься на рівні +9...+13 градусів тепла. Прогноз на суботу опублікований на сайті Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, у всіх областях, крім Закарпатських регіонів, очікується малохмарна погода без опадів. Температура повітря на сході, півночі та в центрі країни буде триматися на рівні від +9 до +13 градусів. Вночі буде холодно, температура знизиться до -3... +9 градусів.

По-літньому спекотно: синоптики прогнозують на 3 листопада потепління до +21 градусів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У південних областях очікується невелика хмарність, без опадів. Найтепліше буде в Одесі і на Кримському півострові – до +17 градусів. В інших областях від +13 до +15 градусів. Вночі від +5 до +10 градусів.

На Заході України очікується максимально тепла, літня погода: вдень +13... +21 градус тепла. Вночі +7... +10 градусів.

По-літньому спекотно: синоптики прогнозують на 3 листопада потепління до +21 градусів

Скріншот прогнозу погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що антициклон Yogi порадує українців у перші дні листопада.

Ми також розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.

Відео: РБК-Україна

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