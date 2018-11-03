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"Останні теплі деньки": синоптик розповіла про погоду на вихідні в Києві

STYLERЖиття    03.11.2018 - 11:20
Фото: Осінь у Києві (РБК-Україна)
Фото: Осінь у Києві (РБК-Україна)

Температура повітря наближається до звичних значень листопада

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у Києві на вихідні, 3 і 4 листопада. Про це вона написала на своїй Facebok-сторінці. За її словами, температура повітря в столиці наблизиться до звичних значень, характерних для листопада. У Києві очікується +12 +13 градусів, зазначила Діденко.

"Діаграмка ця прогностична - погода в Києві на найближчу перспективу.
За інформацією з німецького wetteronline. Яка розважлива і мудра осінь цьогорічна Зверніть увагу, як поступово і делікатно йде справа до типових листопадових градусів. Найближчими вихідними +12+13 градусів", - написала Наталка.

&quot;Останні теплі деньки&quot;: синоптик розповіла про погоду на вихідні в КиєвіДіаграма від Діденко (facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко повідомила, що на наступному тижні киянам варто приготуватися до +9 градусів, а вночі очікуються заморозки.

"Прийдешнього тижня вдень побудуть +9+10 градусів. І вже з наступних вихідних елегантно так температура повітря попрямує до нарешті невеликого нічного морозу. З 10-11 листопада. Опадів, як бачите, практично не буде, хіба в найближчу неділю може трохи покапати. Отже, кияни! Завтра, схоже, останні передзимові теплі деньки. Ще усіляке може бути, проте підкоректуйте все ж ваші плани згідно прогнозу", - підсумувала синоптик.

&quot;Останні теплі деньки&quot;: синоптик розповіла про погоду на вихідні в КиєвіСкріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Як раніше повідомляв Styler, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні на вихідні, 3 і 4 листопада.

Нагадаємо, що антициклон Yogi порадує українців у перші дні листопада.

Ми також розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.

 

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