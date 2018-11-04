Сильні перепади температур: синоптики дали прогноз погоди на 5 листопада

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що мінімальна температура очікується в Сумській і Харківській області

У понеділок, 5 листопада синоптики прогнозують теплу погоду для жителів західних регіонів і холодну — для мешканців східних областей. Різниця добової температури складе 19 градусів, передають в Укргідрометцентрі.

За даними метеорологічної служби, українців очікує малохмарна суха погода без сильних поривів вітру. На сході переважатиме прохолодна температура повітря — +6... +12 градусів тепла. У нічний час стовпчики термометрів опустяться до +2... +6 градусів. У центральних регіонах середній показник буде на 1-2 градуси вище, при цьому вночі термометр не опуститься нижче +4 градусів.

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На Півдні та Заході України синоптики обіцяють по-вересневому теплий день. Температура триматиметься на рівні +12... +18 градусів, у Закарпатській області очікується підвищення температури до +21 градуса.

Скріншот прогнозу погоди на 5 листопада (meteo.gov.ua)

Також ми писали, що синоптики уточнили прогноз погоди на 4 листопада.

До цього синоптики попередили про тумани в Києві.

Відео: (video.rbc.ua)