"В країну прийдуть перші заморозки": синоптики розповіли, коли чекати на похолодання

Колаж (РБК-Україна)

За обіцянками синоптиків, тиждень пройде практично без дощів

Синоптики дали прогноз на поточний тиждень та розповіли українцям про те, які зміни погодних умов очікуються у недалекому майбутньому, а також відповіли на питання, яке цікавить багатьох - коли чекати заморозків? Про це повідомляє meteoprog.

Так, цього тижня погода в Україні буде сухою, дощі та інші опади практично не прогнозуються. Відзначається, що вже на цьому тижні в країну прийдуть перші заморозки. Наприкінці тижня вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів Цельсія.

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

За словами синоптиків, у вівторок, 6 листопада погода буде малохмарною та сухою. Вночі по країні температура повітря становитиме від +4 до +10 градусів вище нуля, вдень потеплішає до комфортних +10...+16.

У середу, 7 листопада опади також не передбачаються. Температурні показники вночі коливатиметься в межах +4...+9 градусів тепла, а вдень на термометрах можна буде побачити +10...+14 градусів за шкалою Цельсія.

У четвер обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі у всіх областях похолоднішає до +2...+7, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +11...+17 вище нуля.

В останній робочий день, 9 листопада: хмарно з проясненнями, сухо. Ніч буде з приморозками і температурою від -2 до +4 градусів, вдень все ще збережеться тепло. +9...+14°С.

У суботу, 10 листопада: погода вдень буде ідеальною для відпочинку на природі – без дощів. Вночі, як і в п'ятницю, очікуються заморозки. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, температура повітря вдень +8...+13 градусів тепла.

У неділю, 11 листопада: дощі не передбачаються. Вночі 0...+3, вдень +7...+14 градусів.

Раніше синоптики Укргідрометцентру дали сприятливий прогноз погоди на 6 листопада.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо, коли і де в Україні чекати на похолодання.

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Відео: РБК-Україна