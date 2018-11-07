Синоптики рассказали украинцам, когда в ноябре ударят морозы

Фото: снег в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температурные "качели" в Украине будут продолжаться весь ноябрь

В Украине продолжается похолодание, и первые ночные заморозки прогнозируют на субботу, 10 ноября. Впрочем, согласно прогнозу погоды народного синоптика Леонида Горбаня, уже во второй половине месяца температура слегка поднимется, передают "Факты".

На выходных в нашей стране столбик термометра в ночное время будет показывать до минус 1−3 градусов, а в дневное от 0 до +3 градусов.

Такая температура продержится около трех или четырех дней, после чего (с 20 ноября) снова отеплеет до +2 +5 градусов.

"Затем с 22 по 27 ноября ожидается серьезное понижение температуры: до 5—11 градусов мороза по ночам. Но с 28 по 30 ноября снова придет потепление", - рассказал синоптик.

Также он отметил, что температурные "качели" в Украине будут продолжаться весь ноябрь.

Дожди и мокрый снег ожидаются с 14 по 16 ноября и с 26 по 29 ноября.

Другой народный синоптик Владимир Деркач озвучил похожий прогноз на конец осени и начало зимы. Он рассказал, что в ближайшее время стоит ожидать похолодания с дождями и порывами ветра.

Фото: кошка у окна (flickr.com/veronica_rayne)

"Со второй декады ноября в Украине местами возможны ночные заморозки, а также осадки, в том числе и в виде снега, которые будут сопровождаться порывами ветра", - рассказал синоптик.

Как сообщалось, ранее синоптики дали прогноз на текущую неделю и рассказали украинцам о том, какие изменения погодных условий ожидаются в скором будущем.

Также мы писали о том, что сегодня, 7 ноября, в Киеве весь день будет туман.

Напомним, что украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

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Видео: РБК-Украина