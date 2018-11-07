Синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози

Фото: сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температурні "гойдалки" в Україні триватимуть увесь листопад

В Україні триває похолодання, і перші нічні заморозки прогнозують на суботу, 10 листопада. Втім, згідно з прогнозом погоди народного синоптика Леоніда Горбаня, вже у другій половині місяця температура злегка підніметься, передають "Факти".

На вихідних в нашій країні стовпчик термометра в нічний час буде показувати до мінус 1-3 градусів, а вдень від 0 до +3 градусів.

Така температура протримається близько трьох або чотирьох днів, після чого (з 20 листопада) знову отеплеет до +2 +5 градусів.

"Потім з 22 по 27 листопада очікується серйозне зниження температури: до 5-11 градусів морозу вночі. Але з 28 по 30 листопада знову прийде потепління", - розповів синоптик.

Також він зазначив, що температурні "гойдалки" в Україні триватимуть увесь листопад.

Дощі та мокрий сніг очікуються з 14 по 16 листопада та з 26 по 29 листопада.

Інший народний синоптик Володимир Деркач озвучив схожий прогноз на кінець осені і початок зими. Він розповів, що найближчим часом варто очікувати похолодання з дощами та поривами вітру.

Фото: кішка біля вікна (flickr.com/veronica_rayne)

"З другої декади листопада в Україні місцями можливі нічні заморозки, а також опади, в тому числі і у вигляді снігу, які будуть супроводжуватися поривами вітру", - розповів синоптик.

Як повідомлялося, раніше синоптики дали прогноз на поточний тиждень та розповіли українцям про те, які зміни погодних умов очікують у недалекому майбутньому.

Також ми писали про те, що сьогодні, 7 листопада, в Києві весь день буде туман.

Нагадаємо, що українців з-за глобальної зміни клімату попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

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Відео: РБК-Україна