ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози

STYLERЖиття    07.11.2018 - 16:04
Фото: сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температурні "гойдалки" в Україні триватимуть увесь листопад

В Україні триває похолодання, і перші нічні заморозки прогнозують на суботу, 10 листопада. Втім, згідно з прогнозом погоди народного синоптика Леоніда Горбаня, вже у другій половині місяця температура злегка підніметься, передають "Факти".

На вихідних в нашій країні стовпчик термометра в нічний час буде показувати до мінус 1-3 градусів, а вдень від 0 до +3 градусів.

Така температура протримається близько трьох або чотирьох днів, після чого (з 20 листопада) знову отеплеет до +2 +5 градусів.

"Потім з 22 по 27 листопада очікується серйозне зниження температури: до 5-11 градусів морозу вночі. Але з 28 по 30 листопада знову прийде потепління", - розповів синоптик.

Також він зазначив, що температурні "гойдалки" в Україні триватимуть увесь листопад.

Дощі та мокрий сніг очікуються з 14 по 16 листопада та з 26 по 29 листопада.

Інший народний синоптик Володимир Деркач озвучив схожий прогноз на кінець осені і початок зими. Він розповів, що найближчим часом варто очікувати похолодання з дощами та поривами вітру.

Синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морозиФото: кішка біля вікна (flickr.com/veronica_rayne)

"З другої декади листопада в Україні місцями можливі нічні заморозки, а також опади, в тому числі і у вигляді снігу, які будуть супроводжуватися поривами вітру", - розповів синоптик.

Як повідомлялося, раніше синоптики дали прогноз на поточний тиждень та розповіли українцям про те, які зміни погодних умов очікують у недалекому майбутньому.

Також ми писали про те, що сьогодні, 7 листопада, в Києві весь день буде туман.

Нагадаємо, що українців з-за глобальної зміни клімату попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Гідрометцентрсиноптики
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся