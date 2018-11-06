Первые морозы: синоптики предупредили о существенном похолодании 7 ноября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В нескольких областях воздух прогреется до +15 градусов

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет украинцев в среду, 7 ноября. Об этом сообщает УНИАН.

В среду, 7 ноября, в некоторых областях Украины ожидаются первые ночные заморозки, но днем во всех регионах будет солнечная погода без осадков.

По прогнозам синоптиков, на востоке страны в ближайшую ночь температура воздуха опустится до -1 -2 градусов. Днем в Луганской, Донецкой и Харьковской областях воздух прогреется до +8 +10 градусов. В Днепре и Полтаве до +9 +11 градусов. Без осадков.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Холодно ночью будет и в северных областях. Там синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, температура воздуха +9 +11 градусов.

На юге без осадков, солнечно, возможна небольшая облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +10 +12 градусов, ночью опустятся до +1 +5 градусов.

В Крыму без осадков, облачно. Днем +11 +13 градусов. Ночью от +4 до +6 градусов.

В западных областях сохранится теплая и солнечная погода. В Ужгороде воздух прогреется до +18 градусов. В Черновцах, Львове, Ивано-Франковске +13 +15 градусов. В остальных городах региона от +10 до +13 градусов. Ночью от +4 до +7 градусов.

В центральных областях ночью температура опустится до 0 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов. Возможна небольшая облачность, без осадков.

В столице 7 ноября облачно, возможен сильный туман. Днем +8 +10 градусов, ночью от 0 до +2 градусов.

Кстати, ранее мы писали о том, что свой прогноз погоды на 7 ноября дала народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили жителей Украины о первых заморозках.

Видео: РБК-Украина