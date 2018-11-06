"Одеваемся теплее": синоптик сообщила о значительном похолодании в Украине

Фото: pixabay.com

Похолодание, слабый ветер и туман создают невероятно красивое метеорологическое явление - изморозь

В Украине завтра, 7 ноября, температура воздуха ночью составит от +2 до +6 градусов, местами 0-3 градуса мороза, в южных и западных регионах до +8 +9 градусов. В дневное время температурный столбик покажет от +7 до +12 градусов, на Юге - до +14 градусов. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Также отмечается, что в стране осадков не предвидится, зато будут туманы.

В Киеве в среду снова без осадков, временами туман, в течение дня около +10 градусов, а ближайшей ночью - от +2 до +6 градусов.

"Мощный атлантический циклон бушует и бросает штормовые ветры, дожди и даже снег на Исландию, на Гренландию, а также на Фарерские острова, Великобританию, Францию ​​и Испанию. Дожди завтра пройдут на побережьях Адриатического моря, Италия, Хорватия. Украина дремлет в ноябрьском кресле. Колышет кресло антициклон, поэтому и дождей не будет, а только туманы", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Синоптик рассказал, что кроме загадочной красоты, туманы ухудшают видимость на дорогах до 300-500 метров, а также способствуют накоплению вредных выбросов в воздухе.

Иллюстративное изображение: Заморозки (фото из открытых источников)

Продолжается снижение температуры воздуха. Но именно это похолодание, иногда даже к минусам, слабый ветер и туман создают невероятно красивое метеорологическое явление - изморозь.

Кстати, жители Черниговской области уже смогли ее наблюдать сегодня утром.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как мы писали ранее, в Украине благодаря антициклону Zouhir всю неделю 5 - 11 ноября существенных осадков не ожидается.

Также сообщалось, что по данным Укргидрометцентра ноябрь в Киеве будет по-настоящему прохладным, однако в первую неделю месяца дождей не ожидается.

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 декабря получит право отключать теплосети зимой, ссылаясь на долги.

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Видео: РБК-Украина