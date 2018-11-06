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"Одягаємося тепліше": синоптик повідомила про значне похолодання в Україні

STYLERЖиття    06.11.2018 - 12:04
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Похолодання, слабкий вітер і туман створюють неймовірно красиве метеорологічне явище - паморозь

В Україні завтра, 7 листопада, температура повітря вночі становитиме від +2 до +6 градусів, місцями 0-3 градуси морозу, у південних та західних регіонах - до +8 +9 градусів. У денний час температурний стовпчик покаже від +7 до +12 градусів, на Півдні - до +14 градусів. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Також наголошується, що в країні опадів не передбачається, проте будуть тумани.

У Києві в середу знову без опадів, часом туман, протягом дня близько +10 градусів, а найближчої ночі - від +2 до +6 градусів.

"Потужний атлантичний циклон вирує і кидає штормові вітри, дощі та навіть сніг на Ісландію, Гренландію, а також на Фарерські острови, Велику Британію, Францію та Іспанію. Завтра пройдуть дощі на узбережжі Адріатичного моря, Італія, Хорватія. Україна дрімає в листопадовому кріслі. Колише крісло антициклон, тому й дощів не буде, а тільки тумани", - йдеться в повідомленні.

&quot;Одягаємося тепліше&quot;: синоптик повідомила про значне похолодання в УкраїніСкрін: facebook.com/tala.didenko

Синоптик розповів, що крім загадкової краси, тумани погіршують видимість на дорогах до 300-500 метрів, а також сприяють накопиченню шкідливих викидів у повітрі.

&quot;Одягаємося тепліше&quot;: синоптик повідомила про значне похолодання в УкраїніІлюстративне зображення: Заморозки (фото з відкритих джерел)

Триває зниження температури повітря. Але саме це похолодання, іноді навіть до мінусів, слабкий вітер і туман створюють неймовірно красиве метеорологічне явище - паморозь.

До слова, жителі Чернігівської області вже змогли її спостерігати сьогодні вранці.

&quot;Одягаємося тепліше&quot;: синоптик повідомила про значне похолодання в Україні&quot;Одягаємося тепліше&quot;: синоптик повідомила про значне похолодання в Україні

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Як ми писали раніше, в Україні завдяки антициклону Zouhir весь тиждень 5 - 11 листопада суттєвих опадів не очікується.

Також повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру листопад в Києві буде по-справжньому прохолодним, проте у перший тиждень місяця дощів не очікується.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" з 1 грудня отримає право відключати тепломережі взимку, посилаючись на борги.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

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