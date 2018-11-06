Перші морози: синоптики попередили про істотне похолодання 7 листопада

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У кількох областях повітря прогріється до +15 градусів

Синоптики розповіли про те, яка погода чекає українців в середу, 7 листопада. Про це повідомляє УНІАН.

У середу, 7 листопада, у деяких областях України очікуються нічні заморозки, а вдень у всіх регіонах буде сонячна погода без опадів.

За прогнозами синоптиків, на сході країни в найближчу ніч температура повітря опуститься до -1 -2 градусів. Вдень у Луганській, Донецькій та Харківській областях повітря прогріється до +8 +10 градусів. У Дніпрі та Полтаві до +9 +11 градусів. Без опадів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Холодно вночі буде і в північних областях. Там синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів. Вдень буде хмарно з проясненнями, температура повітря +9 +11 градусів.

На півдні без опадів, сонячно, можлива невелика хмарність. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +12 градусів, вночі опустяться до +1 +5 градусів.

У Криму без опадів, хмарно. Вдень +11 +13 градусів. Вночі від +4 до +6 градусів.

У західних областях збережеться тепла і сонячна погода. В Ужгороді повітря прогріється до +18 градусів. У Чернівцях, Львові, Івано-Франківську +13 +15 градусів. В інших містах регіону від +10 до +13 градусів. Вночі від +4 до +7 градусів.

У центральних областях вночі температура опуститься до 0 градусів, удень повітря прогріється до +9 +11 градусів. Можлива невелика хмарність, без опадів.

У столиці 7 листопада хмарно, можливий сильний туман. Вдень +8 +10 градусів, вночі від 0 до +2 градусів.

До речі, раніше ми писали про те, що свій прогноз погоди на 7 листопада дала народний синоптик Наталка Діденко.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили жителів про перші заморозки.

Відео: РБК-Україна