Перші морози: синоптики попередили про істотне похолодання 7 листопада

У кількох областях повітря прогріється до +15 градусів
Синоптики розповіли про те, яка погода чекає українців в середу, 7 листопада. Про це повідомляє УНІАН.
У середу, 7 листопада, у деяких областях України очікуються нічні заморозки, а вдень у всіх регіонах буде сонячна погода без опадів.
За прогнозами синоптиків, на сході країни в найближчу ніч температура повітря опуститься до -1 -2 градусів. Вдень у Луганській, Донецькій та Харківській областях повітря прогріється до +8 +10 градусів. У Дніпрі та Полтаві до +9 +11 градусів. Без опадів.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Холодно вночі буде і в північних областях. Там синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів. Вдень буде хмарно з проясненнями, температура повітря +9 +11 градусів.
На півдні без опадів, сонячно, можлива невелика хмарність. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +12 градусів, вночі опустяться до +1 +5 градусів.
У Криму без опадів, хмарно. Вдень +11 +13 градусів. Вночі від +4 до +6 градусів.
У західних областях збережеться тепла і сонячна погода. В Ужгороді повітря прогріється до +18 градусів. У Чернівцях, Львові, Івано-Франківську +13 +15 градусів. В інших містах регіону від +10 до +13 градусів. Вночі від +4 до +7 градусів.
У центральних областях вночі температура опуститься до 0 градусів, удень повітря прогріється до +9 +11 градусів. Можлива невелика хмарність, без опадів.
У столиці 7 листопада хмарно, можливий сильний туман. Вдень +8 +10 градусів, вночі від 0 до +2 градусів.
До речі, раніше ми писали про те, що свій прогноз погоди на 7 листопада дала народний синоптик Наталка Діденко.
А також ми розповідали про те, що синоптики попередили жителів про перші заморозки.
Відео: РБК-Україна