Синоптики рассказали, какой будет погода восьмого ноября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Завтрашний день пройдет преимущественно без дождей. Ожидается холодная погода

Завтра, восьмого ноября по всей территории нашей страны будет солнечно, однако в большинстве областей сохранится холодная погода характерная для последнего осеннего месяца. Об этом сообщает УНИАН.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В четверг днем. На Востоке Украины день пройдет без осадков, а температура воздуха не прогреется выше +10 градусов.

Жителей из южных областей погода также порадует ясным солнечным небом. Днем столбики термометров там покажет до +13 градусов тепла.

В западной части страны осадки, в том числе, не прогнозируются. Температура воздуха днем до +12 градусов по Цельсию.

На Севере Украины - переменная облачность. Температура до +9 выше нуля.

В центральных областях также без осадков, воздух прогреется до +11.

На этот день есть также и народный прогноз, согласно которому восьмого ноября — Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Считается, что, если Дмитрий пройдет без снега, то Пасха непременно будет теплой. А если вдруг снег будет падать в этот день, то и Коляда будет заснеженная, а весна придет поздно.

Кстати, синоптики рассказали украинцам, когда в ноябре ударят морозы.

Как сообщалось, ранее синоптики дали прогноз на текущую неделю и рассказали украинцам о том, какие изменения погодных условий ожидаются в скором будущем.

До этого украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

Видео: РБК-Украина