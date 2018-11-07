Синоптики розповіли, якою буде погода восьмого листопада

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Завтрашній день пройде переважно без дощів. Очікується холодна погода

Завтра, восьмого листопада по всій території нашої країни буде сонячно, проте в більшості областей збережеться холодна погода характерна для останнього осіннього місяця. Про це повідомляє УНИАН.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У четвер вдень. На Сході України дня пройде без опадів, а температура повітря не прогріється вище +10 градусів.

Жителів південних областей погода також порадує ясним сонячним небом. Вдень стовпчики термометрів там покаже до +13 градусів тепла.

У західній частині країни опади, в тому числі, не прогнозуються. Температура повітря вдень до +12 градусів за Цельсієм.

На Півночі України мінлива хмарність. Температура до +9 вище нуля.

В центральних областях також без опадів, повітря прогріється до +11.

На цей день є також і народний прогноз, згідно з яким восьмого листопада — Дмитрів день, з якого починається поминальний тиждень. Вважається, що, якщо Дмитро пройде без снігу, то Великдень неодмінно буде теплою. А якщо раптом сніг буде падати в цей день, то й Коляда буде засніжена, а весна прийде пізно.

До речі, синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози.

Як повідомлялося, раніше синоптики дали прогноз на поточний тиждень та розповіли українцям про те, які зміни погодних умов очікують у недалекому майбутньому.

До цього українців з-за глобальної зміни клімату предупредили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

Відео: РБК-Україна