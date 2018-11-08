"Дуже цікавий листопад": українцям розповіли про погоду на найближчий час

Температура повітря невблаганно знижується
В Україні у п'ятницю, 9 листопада, завдяки антициклону опадів не очікується, температура повітря продовжить знижуватися, вітер переважно слабкий. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Якийсь дуже цікавий листопад. Руйнує всі стереотипи про осінні сльози, сірість, важкі хмари, елегійне хизування з сумними обличчями на диванах, сльотою і тривожними вітрами", - написала вона.
Скрін: facebook.com/tala.didenko
В Україні, зазначила синоптик, у п'ятницю прекрасними залишаться як не сонце, так туман, як не тихий вітер, так казкова паморозь.
У той же час вона закликала одягатися серйозно, оскільки температура повітря невблаганно знижується.
Вночі очікується від +4 до -4 градусів, вдень від +7 до +12 градусів, на Заході і Півдні +10 +14 градусів.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
У Києві опадів не передбачається, буде туман. Температура вночі 0-2 морозу, в околицях до -2-4 градусів, вдень +7 +10 градусів.
На вихідних ситуація суттєво не зміниться. Однак у неділю, 11 листопада, вітер значно посилиться.
"А поєднання холоду, вітру і туманною вологості дасть відчуття значно більш низької температури повітря. Тому в неділю одягайтеся особливо тепло", - зазначила синоптик.
Скрін: facebook.com/tala.didenko
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози.
Як повідомлялося, раніше синоптики дали прогноз на поточний тиждень та розповіли українцям про те, які зміни погодних умов очікуються в недалекому майбутньому.
Нагадаємо, що українців з-за глобальної зміни клімату попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.
Відео: РБК-Україна