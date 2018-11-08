"Первые морозы": синоптики дали прогноз погоды на 9 ноября

Коллаж РБК-Украина

В Украине будет облачно и туманно

Синоптики сообщили о том, что в пятницу, 9 ноября в большинстве областей Украины ночью температура опустится ниже 0 градусов. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В восточных регионах ожидается понижение температуры воздуха до -2 -4 градусов. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов в Луганской и Донецкой областях. В Днепре +9 +11, в Харькове и Полтаве +7 +9 градусов.

На юге страны также ожидается понижение температуры ночью до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +11 +14 градусов. Без осадков.

В Крыму днем от +11 до +13 градусов, ночью +2 +4 градуса. Облачно, с прояснениями.

В северных областях солнечно. Днем +9 +11 градусов. Ночью температура опустится до -1 -3 градусов.

На западе без осадков, днем возможны облака и туманы. Температура воздуха в Ужгороде до +16 градусов, во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске +11 +13 градусов. В Луцке, ровно и Тернополе +10 +12 градусов.

В центральной части Украины солнечно, местами облачно и туманно. Днем +9 +12 градусов, ночью от 0 до -3 градусов.

В столице 9 ноября облачно с прояснениями, туманы. Осадки не прогнозируются. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю.

А также мы писали о том, что Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде в пятницу, 9 ноября.

Видео: РБК-Украина