"Вероятны минусы": синоптик дала прогноз погоды на неделю

Фото: Погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стало известно, в каких областях ожидаются дожди

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие несколько дней. Об этом она написала в своем блоге на сайте Оpinion.

Наталка Диденко сообщила, что на следующей неделе немного снизиться температура воздуха, а в ночные часы ожидаются небольшие морозы.

"На следующей неделе синоптическая ситуация существенно не изменится, только температура воздуха снизится на несколько градусов. В течение дня похолодает в дневные часы до + 3 + 9 градусов, а ночью ожидается 0-4 градуса мороза. Кто не хочет еще так мерзнуть, можно в начале следующей недели посетить западную часть Украины. Там еще задержится теплая погода: ночью 1-5 градусов тепла, днем ​​8-13 градусов тепла", - сообщила народный синоптик.

Скриншот фото (opinionua.com)

Она предупредила, что 12 и 14 ноября в нескольких областях возможен небольшой дождь.

"Дождей пока не видно. В ближайшей перспективе лишь 12 и 14 ноября атмосферный фронт обусловит небольшие периодические дожди на севере и западе Украины", - написала Диденко.

В столице в ближайшие дни будет прохладно, ожидаются туманы.

"В Киеве 8 и 9 ноября погода останется влажной и прохладной. Осадков не ожидается, вероятны туманы и дымки. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 9-11 градусов тепла", - отметила синоптик и добавила, что на выходных ожидается понижение температуры воздуха.

"Суббота и воскресенье начнут постепенное похолодание. 10-11 ноября и в первой половине недели днем ​​предполагается 3-8 градусов тепла. А вот ночью уже столбики термометров упадут до нуля. В окрестностях вероятны небольшие "минусы". Дождь в столице возможен 14 ноября. Поэтому пока в Украине - туманы и постепенное похолодание", - предупредила Диденко.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Наталка Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 9 ноября.

А также рассказывали о том, какой прогноз погоды синоптики дают на ноябрь.

Видео: РБК-Украина